«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в 2019 году поставил клиентам около 4,5 тысячи грузовиков

Лизинговая компания «КАМАЗ» в 2019 году, по предварительным данным, передала свои клиентам 4464 грузовых автомобиля вместо запланированных 2700. Также к своим владельцам отправилось 2117 прицепов и 63 автобуса, сообщает пресс-служба КАМАЗа. По словам генерального директора АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрея Гладкова, последние три года компания показывает стабильно положительную динамику.

Также стоит отметить выход «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» на международный рынок. Так, в декабре в Узбекистане совместно с «UzAutoTrailer» была зарегистрирована лизинговая компания «KAMAZ Asia Leasing». До 2022 года планируется передать в лизинг более 1500 автомобилей.

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