Infiniti снижает кредитные ставки в январе

Компания Infiniti с 1 января 2020 года расширила специальное кредитное предложение со сниженной ставкой 0,1% годовых. Теперь программа доступна для моделей Infiniti QX50, QX60 и QX80. Чтобы воспользоваться сниженной ставкой 0,1% годовых клиенту необходимо заключить кредитный договор по программе Infiniti Finance сроком на 2 года, сообщает пресс-служба японской марки. При этом предложение особенно актуально для клиентов, пользующихся программой Trade-in. Имеющийся автомобиль можно сдать дилеру на продажу, и полученную сумму использовать в качестве первоначального взноса.

Так, автомобиль QX50 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с ежемесячным платежом от 18 тыс. руб./мес., QX60 – от 25 тыс. руб./мес., QX80 – от 28,5 тыс. руб./мес. Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах Infiniti в России до 31января 2020 года.

Как отмечается, платежи по программе Infiniti Invite ниже почти в два раза, чем по классическому кредиту, что позволяет выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом. При этом программа Infiniti Invite предоставляет возможность обратного выкупа автомобиля дилерским центром.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 3248 автомобилей, что на 25% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В каких городах есть дилерские центры Infiniti, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».