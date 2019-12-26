ВТБ Лизинг передал «Делимобилю» 1000 автомобилей

ВТБ Лизинг и каршеринговая компания «Делимобиль» заключили сделку на приобретение 1000 новых автомобилей в финансовый лизинг. В рамках соглашения ВТБ Лизинг передал лизингополучателю 500 автомобилей Hyundai Solaris и 500 Volkswagen Polo. Срок лизинга составит три года, сообщает пресс-служба ВТБ Лизинг.

Заключенная сделка будет способствовать увеличению парка каршериноговых автомобилей в Москве и развитию транспортной инфраструктуры столицы. Сегодня каршеринг является одним из ключевых драйверов роста автолизинга, при этом Москва занимает первое место в мире по динамике роста парка каршеринга.

«ВТБ Лизинг сегодня активно сотрудничает с каршеринговыми компаниями и нацелен на расширение бизнеса в данном сегменте. Объемы закупок автопарка каршеринговыми компаниями сейчас очень велики, сделки являются крупными для автомобильного рынка. Постепенно российский рынок каршеринга приближается к мировым стандартам и уровню сервиса, по нашей оценке он может вырасти в 3-4 раза», – отмечает генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ВТБ Лизинг сегодня входит в ТОП-2 по объемам нового бизнеса в сегменте легкового и грузового транспорта России. По итогам 9 месяцев 2019 года компания увеличила этот показатель на 26%, до 37,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и передала клиентам более 20 тыс. автомобилей. На начало ноября на данный сегмент приходилось 10,8% портфеля компании.

У нас на сайте «Цена Авто» в любой момент можно узнать актуальную цену на автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».