Электронные ОСАГО заняли почти половину продаж «автогражданки»

Количество электронных полисов ОСАГО с начала года по 25 декабря составило 16,7 млн – это 45,7% всех продаж «автогражданки», сообщили газете «Коммерсант» в Российском союзе автостраховщиков. На протяжении года онлайн-продажи превзошли бумажные только по итогам первого квартала (51,4%). Как пояснили в РСА, бумажные полисы лидируют в основном за счет автопарков юрлиц, которые предпочитают оформлять страховку традиционным способом.

Президент РСА Игорь Юргенс считает, что е-ОСАГО – это «удобная и востребованная услуга, благодаря которой полисы доступны даже там, где офлайн страховые компании представлены мало». Глава союза напоминает о мобильном приложении «Помощник ОСАГО», позволяющем оформить ДТП за 15 минут. Для удобства клиентов РСА сейчас разрабатывает новую IT-систему, которая обойдется страховщикам в 2,5 млрд рублей. Предполагается, что одним из нововведений системы станет так называемая витрина ОСАГО – она будет включать отчеты компаний по этому виду страхования, итоги работы с жалобами клиентов и даст возможность ЦБ как регулятору в режиме онлайн отслеживать тарифы с тем, чтобы не давать компаниям возможности «задирать» ставки ОСАГО.

Отметим, что электронные полисы популярны не только у добросовестных страхователей. Как рассказывает источник на рынке, довольно популярной является схема, при которой автовладельцу предлагается приобрести полис с оформлением онлайн – посредник вбивает данные страхователя на сайте страховщика, меняя лишь территорию использования, например, на Крым (там действует коэффициент 0,6), и вместо реального транспортного средства указывает категорию «мопеды-мотоциклы» (действует минимальный тариф от 694 руб.). Далее посредник оплачивает такой полис – он ему обходится в районе 700 рублей, а с автовладельца он берет уже 2 тыс. рублей.

Таким образом для показа сотрудникам ГИБДД такой полис годится, а получить выплаты по нему не получится. Бороться с такими полисами будет обновленная IT-система РСА. Также на рынке отмечают популярность фишинговых сайтов. По словам заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, по итогам года силами союза совместно со специалистами по кибербезопасности заблокировано более 3 тыс. ресурсов (включая информацию в соцсетях), предлагавших ОСАГО по заниженным ценам.

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