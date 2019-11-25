Совкомбанк присоединился к программе кредитования KIA Finance

Компания «Киа Моторс Россия и СНГ» объявила о начале партнерства с Совкомбанком в рамках программы кредитования KIA Finance с 1 декабря 2019 года. Совкомбанк, являясь одним из лидеров на рынке автокредитования, покрывает 99% регионов присутствия официальных дилеров KIA, сообщает пресс-служба корейской марки.

Покупатели KIA теперь смогут приобрести новые автомобили без первоначального взноса с процентной ставкой 12,8%, а при наличии первоначального взноса со ставкой от 10,8%, без подтверждения дохода, при предоставлении только паспорта.

Процентная ставка варьируется от 10,8 до 16,8% годовых в зависимости от первоначального взноса и подключения услуг по страхованию. В рамках программы предусмотрено предложение продукта KIA «Легко!» с гарантированной банком остаточной стоимостью 50%. Более того в рамках программы KIA Finance будут доступны различные кэшбек продукты, как например специальное предложение на все модели KIA, где каждый 12 платеж возвращается клиенту по акции «Платежи в подарОК!».

Таким образом, начиная с 1 декабря 2019 года в программе KIA Finance присутствуют три банка: Совкомбанк, Сетелем Банк и Русфинанс Банк.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 69 тыс. клиентов, что на 4% больше результата за аналогичный период прошлого года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 42% общего числа кредитных договоров.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».