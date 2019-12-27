Hyundai в 2019 году увеличила долю кредитных продаж до 55%

В 2019 году доля продаж автомобилей Hyundai в кредит выросла до 55% против 50% годом ранее. Только по программе «Старт», позволяющей вдвое снизить ежемесячный платеж по кредиту, а также гарантирующей остаточную стоимость для всех моделей Hyundai в размере 50% от цены покупки через 3 года, – выдано 26 тыс. кредитов, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

В декабре «Хендэ Мотор СНГ» и Совкомбанк запустили новый финансовый продукт – программу «Авторассрочка» по карте «Халва». Она позволяет приобрести любой новый автомобиль модельного ряда Hyundai в рассрочку на 12 месяцев без переплат и первоначального взноса с помощью карты «Халва». Поскольку переплата в рамках программы «Авторассрочка» отсутствует, стоимость автомобиля выплачивается равными частями на протяжении всего периода рассрочки. На сегодняшний день программой «Авторассрочка» воспользовались уже более 400 клиентов.

В 2020 году компания продолжит развивать программы и продукты в рамках Hyundai Finance и Insurance, которые можно будет оформить в том числе на сайте компании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года компания «Хендэ Мотор СНГ» планирует реализовать в России порядка 181 тыс. автомобилей Hyundai, что на 0,5% больше по сравнению с прошлым годом. При этом продажи в сегменте SUV ожидаются на уровне 105,6 тыс. реализованных машин, что составит 58% от модельного ряда марки Hyundai. Эти показатели позволили сохранить компании Hyundai лидирующие позиции на рынке SUV. Доля концерна Hyundai на российском автомобильном рынке увеличилась до 10,3% против 10% в 2018 году.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля Hyundai (и не только) с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценка авто».