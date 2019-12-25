АВТОСТАТ | Suzuki в 2019 году реализовала в кредит 37% автомобилей

Suzuki в 2019 году реализовала в кредит 37% автомобилей

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Suzuki SX4

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Доля кредитных продаж марки Suzuki в России составляет 37%. По итогам 2019 года компания «Сузуки Мотор Рус» планирует реализовать более 7600 автомобилей Suzuki, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», в сентябре 2019 года стартовала программа «Семейный автомобиль Suzuki» для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Они могут приобрести на специальных условиях бестселлер марки Vitara и кроссовер SX4. Кроме того, по программам «Сузуки Финанс» можно приобрести кроссовер SX4 c выгодой до 260 тыс. рублей и кроссовер Vitara по цене от 999 тыс. рублей (с учетом скидок по программе Трейд-ин).

Быстро узнать стоимость автомобиля Suzuki с пробегом (и не только Suzuki) на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи автокредитование f&i финансы suzuki

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