Русфинанс Банк объявляет кредитные каникулы для покупателей Mazda CX-5

В декабре Русфинанс Банк совместно с ООО «Мазда Мотор Рус» проводит новогоднюю акцию «Кредитные каникулы» для покупателей новых автомобилей Mazda CX-5. Теперь японский кроссовер можно приобрести по кредитной программе Mazda Кредит и не платить первый платеж по автокредиту, при этом суммарный срок кредитного договора не увеличится.

«Русфинанс Банк предлагает клиентам новую акцию – отложить на месяц первый платеж по кредиту при покупке Mazda CX-5. Благодаря многолетнему стратегическому партнерству банка и Mazda, наши заемщики получают дополнительное время, чтобы спланировать финансовые расходы в предновогодний период», – отметил Павел Самойлов, начальник управления продаж департамента автокредитования Русфинанс Банка.

Напомним, что по итогам 11 месяцев текущего года бестселлер японской марки – кроссовер Mazda CX-5 – входит в ТОП-25 самых продаваемых моделей российского рынка. С начала года его реализация составила 19 854 единицы, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mazda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».