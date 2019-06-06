Сетелем Банк и Haval заключили договор факторинга

Сетелем Банк и компания «Хавейл Мотор Рус» подписали договор факторинга. Данное сотрудничество, которое предполагает активное привлечение дилеров Haval на факторинговое облуживание в Сетелем Банк, будет способствовать выполнению амбициозных планов Haval на российском рынке. В свою очередь, для Сетелем Банка сотрудничество с динамично развивающейся в России компанией Haval – это возможность нарастить свою долю в факторинге, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Одновременно с подписанием договора начата работа по установлению кредитных лимитов у официальных дилеров Haval. До конца первого квартала 2020 года планируется подключить к программе факторинга всю дилерскую сеть автопроизводителя в России. В настоящее время Сетелем Банк ведет с дилерами работу по заключению необходимых договоров, а с «Хавейл Мотор Рус» – по развертыванию и тестированию ИТ-инфраструктуры для программы факторинга.

Напомним, Сетелем Банк одним из первых заключил с «Хавейл Мотор Рус» договор о сотрудничестве по программам розничного кредитования, который начал действовать в сентябре 2019 года.

Напомним, на сегодняшний день дилерская сеть Haval насчитывает 76 официальных центров марки. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года в России было продано 10014 кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей России. Как отмечается, в будущем Haval ожидает дополнительного роста продаж благодаря активной стратегии развития, в том числе за счет расширения модельного ряда – появления нового купе-кроссовера Haval F7x российской сборки, который недавно поступил в продажу. Новинка предлагается в комплектациях Comfort, Elite и Premium по цене от 1 млн 549 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».