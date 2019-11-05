Infiniti QX50 в декабре доступен в кредит по сниженной ставке

Компания Infiniti запустила специальное предложения на приобретение кроссовера QX50 – кредит по сниженной ставке – всего 0,1% годовых до конца декабря. Чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо заключить кредитный договор по программе Infiniti Finance сроком на 2 года, сообщает пресс-служба японской марки.

При этом предложение особенно выгодно для клиентов программы Trade-in. Клиент сдает имеющийся автомобиль на продажу дилеру, а полученную сумму использует в качестве первоначального взноса.

В рамках собственной программы Infiniti Finance продолжает действовать выгодное условие на приобретение Infiniti QX80 – 4,5% на 3 года.

Кроме того, автомобиль QX50 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с ежемесячным платежом от 18 тыс. руб./мес., QX80 – от 28,5 тыс. руб./мес.

Как отмечается, платежи по программе Infiniti Invite ниже почти в два раза, чем по классическому кредиту, что позволяет выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом. При этом программа Infiniti Invite предоставляет возможность обратного выкупа автомобиля дилерским центром.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 3014 автомобилей, что на 25% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В каких городах есть дилерские центры Infiniti, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».