Центробанк пока не планирует расширять тарифный коридор в ОСАГО

Банк России пока не имеет планов по расширению тарифного коридора в ОСАГО, заявил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Первоначально в правительственном варианте поправок в закон об ОСАГО предусматривалась возможность расширения тарифного коридора в два этапа – на 40% и затем на 30%, начиная с 2020 года. Однако рассмотрение этого законопроекта было приостановлено депутатами, пишет агентство «Финмаркет».

Взамен в Госдуму был внесен новый законопроект, из которого помимо прочего исключается поэтапное повышение тарифов в «автогражданке». Кроме того, предложено до конца 2020 года приостановить действие положения закона об ОСАГО о том, что срок действия установленных ЦБ РФ предельных размеров базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее одного года. По мнению В.Чистюхина, «наличие этого моратория было придумано искусственно, это был акт недоверия к полномочиям Центрального банка относительно того, с какой частотой ЦБ будет менять тарифы».

«Потребителям и профучастникам страхового рынка важно иметь актуальные тарифы. Если происходят существенные изменения, то нужно иметь возможность менять тарифный коридор так быстро, как только эти изменения произошли», – заявил зампред ЦБ.

В новый законопроект не вошли предложения правительства о повышении максимальных выплат за ущерб жизни и здоровью людям, пострадавшим в ДТП, в 4 раза – с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Законодатели сохранили территориальный коэффициент в расчете тарифов по ОСАГО. Планировавшаяся ранее правительством отмена регионального коэффициента при расчете цены полиса пока не состоится. На 5 декабря в Госдуме назначены слушания в связи с предстоящими изменениями в закон об «автогражданке».

Как считает президент Российского Союза Автостраховщиков Игорь Юргенс, отказ от ряда спорных моментов позволит скорее запустить давно назревшую реформу. «Даже при более консервативных подходах к проведению реформы в ОСАГО принципиальный курс ее не меняется. Мы продолжаем двигаться по пути индивидуализации тарифов», – заявил он.

Глава РСА отметил, что тариф должен складываться из тех рисков, которые граждане создают на дороге. «Сейчас у нас аварийные водители и нарушители платят за полис столько же, сколько аккуратные автовладельцы. То есть хорошие водители, которых у нас более 80 процентов, субсидируют плохих», – отметил Игорь Юргенс.

Напомним, реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО стартовала в январе 2019 года. Банк России расширил тарифный коридор на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж» – вместо четырех градаций возраста и стажа он сейчас содержит 58 степеней. Перед этими изменениями ряд экспертов высказывали опасения, что расширение тарифного коридора приведет к росту цен. Однако, по данным РСА, по итогам 10 месяцев 2019 года средняя цена полиса снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% – с 5703 до 5400 рублей.

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