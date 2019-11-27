Минпромторг зарезервировал около 5 млрд рублей на льготные автокредиты в 2020 году

Минпромторг РФ зарезервировал около 5 млрд рублей на выдачу новых льготных автокредитов по программам «Первый / Семейный автомобиль» в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, добавив, что сроки запуска программ в будущем году ведомство определит совместно с представителями отрасли.

Напомним, ранее правительство России утвердило продление госпрограмм льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль», на которые в 2020 году будет выделено 10,5 млрд рублей, в 2021 и 2022 гг. - по 5 млрд рублей, с учетом компенсаций банкам на реализацию этих программ в предыдущую трехлетку, пишет агентство «Финмаркет». Результатом предоставления субсидии в 2019 году является реализация 30,9 тыс. автомобилей, приобретаемых в рамках кредитов, выданных в 2019 году, следует из постановления правительства.

В 2020 году в рамках программ льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль» по-прежнему будут доступны только машины стоимостью не более 1 млн рублей. Размер скидок по программам также не изменится, составив 10% для всей России и 25% для Дальнего Востока.

Между тем, несмотря на действие госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», российский авторынок в нынешнем году вернулся к падению после почти двух лет роста.

Как поясняет директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников, действие программ «Первый / Семейный автомобиль» в 2019 году распространялось на очень ограниченный спектр автомобилей – с ценой до 1 млн рублей – и на ограниченную категорию покупателей. Этих программ – при их несомненной эффективности – оказалось недостаточно, чтобы вывести рынок «в плюс», хотя без них снижение рынка началось бы раньше и было бы более глубоким. По оценке компании «Рольф», сейчас переломить негативную тенденцию рынка можно только запуском целевых мер стимулирования в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 до 2 млн рублей, где сохраняется отложенный спрос.

В свою очередь, руководитель направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаил Маракушев считает, что в текущих рыночных и экономических условиях эффективность господдержки могут повысить следующие изменения: снижение процентных ставок по кредиту, расширение возможностей льготных программ: кредит на 7 лет, кредит без первоначального взноса, а также расширение списка моделей-участников госпрограмм за счет увеличения лимита стоимости авто до 1,5 – 2 млн рублей.

По мнению директора дивизиона Краснодар Юг автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Александра Загорулько, может оказаться обоснованной и перспективной идея повысить ценовой лимит для автомобилей, которые подпадают под действие госпрограмм. Это позволит простимулировать интерес к ним со стороны потенциальных потребителей, расширить перечень доступных моделей авто, в том числе дорогих, но произведенных на территории России. Также можно увеличить аудиторию потенциальных кандидатов среди покупателей, смягчив барьеры входа. В дополнение к этим шагам имеет смысл заложить более крупный бюджетный лимит на поддержку и продлить период действия программ.

Подробнее об эффективности мер господдержки авторынка в текущей экономической ситуации – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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