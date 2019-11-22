АВТОСТАТ | РГС Банк предложил кредиты от 9% на премиальные автомобили

РГС Банк предложил кредиты от 9% на премиальные автомобили

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РГС Банк предложил кредиты от 9% на премиальные автомобили

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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РГС Банк предложил специальные условия кредитования для сегмента премиальных авто. Так, с 26 ноября увеличена максимальная сумма кредита по программам кредитования залоговых автомобилей: для новых транспортных средств – с 3 млн до 7 млн рублей, для поддержанных  – с 3 млн до 4 млн рублей, сообщает пресс-служба РГС Банка.

Дополнительно утверждены специальные условия для кредитов от 2 млн рублей. В зависимости от  условий страхования процентная ставка на новые кредитные авто премиального сегмента составит от 10 до 13%, на автомобили с пробегом – от 9 до 15%.

Программы «Кредит на новые автомобили» и «Кредит на автомобили с пробегом» позволяют приобрести автомобиль как отечественного, так и иностранного производителя. Клиентам доступно получение кредита на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20%.

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа по минимальному пакету документов (необходим документ, удостоверяющий личность клиента). Оформление кредита доступно как в отделениях банка, так и в точках продаж на территории автосалонов-партнеров. 

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование спецпредложения премиум-марки f&i финансы

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