Русфинанс Банк снизил ставки на автомобили иностранных марок

Русфинанс Банк снизил в текущем месяце ставки на автокредиты для приобретения автомобилей премиум-класса иностранного производства до 5,9% годовых. Тариф подразумевает обязательное оформление страхования жизни и КАСКО, а также оплату первоначального взноса в размере от 30% от стоимости автомобиля. Кредит можно получить на срок от 36 до 84 месяцев на сумму от 50 тыс. до 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Русфинанс Банка.

До 8,9% годовых снижен банковский тариф для желающих купить любой другой автомобиль иностранного производства. Кредитный продукт требует обязательного оформления страхования жизни и КАСКО (первоначальный взнос – от 10%, срок кредита – от 36 до 60 месяцев). При первоначальном взносе до 20% сумма кредита составит от 50 тыс. до 2 млн рублей, при первоначальном взносе более 20% – от 50 тыс. до 6,5 млн рублей.

Для покупателей автомобилей иностранного производства, которые не планируют оформлять страхование жизни, Русфинанс Банк запустил новый тариф со ставкой от 12,9% годовых. Предложение доступно при внесении первоначального взноса от 50% и наличии КАСКО. Срок кредитного договора – от 24 до 60 месяцев, сумма кредита – от 50 тыс. до 6,5 млн рублей.

Русфинанс Банк также предлагает воспользоваться бесплатным сервисом «Удачное начало», чтобы отложить дату первого платежа по автокредиту со второго на третий месяц. Это позволит заемщикам оптимизировать расходы после покупки автомобиля.

О том, насколько жители нашей страны готовы к покупке машины, можно узнать из маркетингового отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».