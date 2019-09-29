Средняя премия по ОСАГО продолжает снижаться

По итогам 10 месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% - с 5705 до 5400 рублей. Это уже десятый подряд месяц снижения средней премии по ОСАГО, которое началось после вступления в силу первого этапа реформы по индивидуализации тарифов, согласно данным Российского союза автостраховщиков. Средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за этот же период снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,58% - с 5578 до 5378 рублей.

За 10 месяцев 2019 года количество заключенных договоров по ОСАГО выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% - с 32,83 до 33,30 млн штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 4,0% - со 187,26 до 179,83 млрд рублей. Средняя выплата, напротив, выросла на 2,7% - с 66,3 до 68,0 тыс. рублей. Количество заявленных убытков выросло на 4,7% - с 1,80 до 1,88 млн штук, а урегулированных - на 3,9%, с 1,76 до 1,83 млн штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 6,6% - с 116,75 до 124,51 млрд рублей.

«Мы видим, что за 10 месяцев этого года, после того, как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, общие сборы премий стали меньше на 7,43 млрд рублей, а общие выплаты увеличились на 7,76 млрд рублей. Чтобы сохранить позитивный тренд на снижение тарифов по обязательной «автогражданке», реформу необходимо продолжить. Мы уверены, что поправки, внесенные недавно депутатами Госдумы и индивидуализирующие тариф по ОСАГО, приведут к снижению стоимости полиса для подавляющей части автовладельцев и позволят сохранить конкуренцию между страховыми компаниями», - заявил президент РСА Игорь Юргенс.

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