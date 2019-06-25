«Европлан» подтвердил свое лидерство в российском автолизинге за 9 месяцев 2019 года

Компания «Европлан» сохраняет лидерство на рынке автолизинга по итогам 9 месяцев 2019 года, следует из исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».

Так, на 30 сентября 2019 года лизинговый портфель «Европлана» превысил 100 млрд рублей, в том числе в сегменте легковых автомобилей достиг 48,2 млрд рублей (+28% по сравнению с 30 сентября 2018 года) в сегменте грузового транспорта – 43,2 млрд рублей (+40% по сравнению с 30 сентября 2018 года), сообщает пресс-служба лизинговой организации.

«Европлан» остается основным лизингодателем российских предпринимателей (годовая выручка до 800 млн рублей). По итогам 9 месяцев 2019 года объем нового бизнеса компании в этом сегменте составил 50,9 млрд рублей – на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно исследованию, автолизинг остается одним из наиболее быстро растущих сегментов рынка лизинга – с начала года он вырос на 23%.

Полная информация по лизинговым сделкам содержится в ежемесячном обзоре «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».