Автомобили Genesis доступны в кредит на специальных условиях

Премиум-бренд Genesis в ноябре 2019 года представляет специальные финансовые предложения для покупателей в рамках программы Genesis Finance.

Так, воспользовавшись предложением Genesis Finance, клиенты могут совершить покупку автомобиля Genesis, оформив кредит на компактный представительский седан Genesis G70 по ставке от 6,9% годовых, для моделей Genesis G80 и Genesis G90 кредит оформляется по ставке от 8,9%, сообщает пресс-служба Genesis. Условия предоставляются Русфинанс Банком и Сетелем Банком при первоначальном взносе в размере 30% от стоимости автомобиля и выше – при сроке кредита до 36 месяцев. Одним из преимуществ программы Genesis Finance является также отсутствие обязательного страхования жизни.

Помимо этого, клиенты могут воспользоваться программой Genesis Trade-in. При сдаче автомобиля любого иностранного бренда размер скидки на приобретение нового премиального спортивного седана Genesis G70 составит до 150 тыс. рублей. Для моделей Genesis G80 сумма может составить до 200 тыс. рублей, для G90 и G90 L – 350 тыс. рублей.

Кроме того, для всех новых автомобилей Genesis продолжает действовать специальный размер страховой премии КАСКО в размере 2,9% от стоимости автомобиля. Партнером программы выступает страховая компания «ВСК». По ее условиям, размер франшизы составляет 20 тыс. рублей для модели G70, и 30 тыс. рублей – для G80 и G90. Предложением могут воспользоваться все клиенты вне зависимости от возраста и стажа вождения. Страхование гарантирует возмещение 100% стоимости автомобиля в случае сильного повреждения, угона или несчастного случая.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Genesis реализовали 1742 автомобиля, что на 20% больше по сравнению с прошлом годом.

О том, насколько жители нашей страны готовы к покупке машины, можно узнать из маркетингового отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».