АВТОСТАТ | Более 32% автомобилей KIA в октябре проданы в кредит

Более 32% автомобилей KIA в октябре проданы в кредит

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Более 32% автомобилей KIA в октябре проданы в кредит

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в октябре более 32% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 64 тыс. клиентов (+7%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 43% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры KIA реализовали 20141 автомобиль – это на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2019 года в России было продано 188282 автомобиля KIA, что практически соответствует уровню прошлого года (-0,1%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,2% против 12,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

О том, насколько жители нашей страны готовы к покупке машины, можно узнать из маркетингового отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи кредиты автокредитование f&i финансы kia

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