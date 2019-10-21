Росгосстрах Банк предложил страховые продукты для автозаемщиков

Росгосстрах Банк совместно с CК «Росгосстрах» предложил специальные страховые программы, позволяющие автозаемщикам не только дополнительно защитить себя, но и снизить процентную ставку по кредитам до 5 процентных пунктов.

Как сообщает пресс-служба Росгосстрах Банка, при наступлении непредвиденной жизненной ситуации комплекс программ страхования поможет клиенту и его семье погасить задолженность перед банком. В рамках программы защиты от непредвиденных обстоятельств клиенту при оформлении автокредита в Росгосстрах Банке предоставляется дисконт к ставке кредита на 3 процентных пункта.

Программа защиты автомобиля «ФинКАСКО» поможет заемщику компенсировать задолженность перед банком в случае конструктивной гибели или угона транспортного средства и позволит снизить процентную ставку по автокредиту в Росгосстрах Банке на 2 процентных пункта.

Программа «Без потерь» позволит возместить клиенту разницу между первоначальной стоимостью автомобиля и рассчитывающейся с учетом износа суммой выплаты по каско в случае повреждения автомобиля, а также сохранит полную стоимость автомобиля при его утрате.

В программы «ФинКАСКО» и «Без потерь» дополнительно включена компенсация расходов на эвакуацию автомобиля с места ДТП.

Любую из программ можно оформить в отделениях и точках продаж Росгосстрах Банка, а также оплатить ее как за счет собственных, так и за счет предоставленных банком кредитных средств.

«Новая линейка продуктов призвана не только защитить заемщиков Росгосстрах Банка от непредвиденных жизненных ситуаций, но и помочь клиентам получить более льготное предложение по автокредиту по сниженной ставке. Так, например, ставка по кредиту на покупку автомобиля с пробегом может быть снижена с 15,9% до 10,9% при одновременном оформлении программ страхования клиента и приобретаемого транспортного средства», – рассказала директор по развитию розничного бизнеса Росгосстрах Банка Марина Дембицкая.

Кстати, актуальную цену на автомобиль на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».