Внедорожник Chevrolet Tahoe доступен в кредит под 0,1% годовых

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Chevrolet Tahoe

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Компания Chevrolet объявляет о спецпредложении на покупку внедорожника Tahoe. Как сообщает пресс-служба американского автопроизводителя, до 31 декабря нынешнего года его можно приобрести в кредит по ставке 0,1% годовых.

Чтобы воспользоваться таким предложением, необходимо заключить кредитный договор по программе Chevrolet Direct и внести минимальный первоначальный взнос 40% от стоимости автомобиля. При этом ставка 0,1% предоставляет на весь срок кредита, который может составить от 12 до 60 месяцев.

Кроме этого, при покупке внедорожника Chevrolet Tahoe по данной программе можно получить выгоду от 800 тысяч рублей и комплект зимней резины в подарок. Также отмечается, что количество автомобилей, участвующих в акции, ограничено.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев нынешнего года российские дилеры Chevrolet реализовали 321 внедорожник Tahoe. Это на 6% больше, чем в январе – сентябре 2018 года.

О том, насколько жители нашей страны готовы к покупке машины, можно узнать из маркетингового отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кредиты автокредитование спецпредложения f&i финансы chevrolet chevrolet tahoe

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