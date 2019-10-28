В 3 квартале рост выдачи автокредитов в РФ составил 19%

Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, количество купленных в кредит автомобилей продолжает расти. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки информации 4 тысяч кредиторов.

Так, в 3 квартале 2019 года число выданных автокредитов составило почти 260 тыс. единиц, что на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. Около 30% от этого объема приходится на 5 субъектов РФ. Лидирует здесь Москва (19,3 тыс. шт.), за которой располагаются Подмосковье (15,8 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (15,4 тыс. шт.). В первую пятерку также попали Татарстан (13,5 тыс. шт.) и Башкортостан (11,7 тыс. шт.). В каждом из оставшихся регионов страны количество купленных в кредит автомобилей по итогам июля – сентября нынешнего года оказалось ниже 10 тыс. единиц.

Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

О том, насколько жители нашей страны готовы к покупке машины, можно узнать из маркетингового отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».