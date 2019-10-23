ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России

ВТБ стал эксклюзивным партнером российского представительства Honda. Теперь клиенты финансовой организации смогут приобрести новый автомобиль в кредит по ставке от 9,9% по двум документам в рамках специальной программы Honda Finance Services.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, предложение позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей для приобретения нового автомобиля. Сумма выдается сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля. Как отмечается, ВТБ предлагает упрощенную процедуру оформления: всего по двум документам – паспорту и СНИЛС, без подтверждения занятости и дохода. Специальные условия автокредитования для клиентов, приобретающих новые автомобили Honda, доступны во всех регионах присутствия ВТБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Honda реализовали 1339 автомобилей (-62%). Безусловным бестселлером Honda в нашей стране остается кроссовер CR-V.



