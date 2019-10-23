ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России

87 0

Honda Pilot 2019

ВТБ стал эксклюзивным партнером российского представительства Honda. Теперь клиенты финансовой организации смогут приобрести новый автомобиль в кредит по ставке от 9,9% по двум документам в рамках специальной программы Honda Finance Services.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, предложение позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 500 тысяч до 3 млн рублей для приобретения нового автомобиля. Сумма выдается сроком от года до пяти лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля. Как отмечается, ВТБ предлагает упрощенную процедуру оформления: всего по двум документам – паспорту и СНИЛС, без подтверждения занятости и дохода. Специальные условия автокредитования для клиентов, приобретающих новые автомобили Honda, доступны во всех регионах присутствия ВТБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Honda реализовали 1339 автомобилей (-62%). Безусловным бестселлером Honda в нашей стране остается кроссовер CR-V.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование спецпредложения f&i финансы honda

Новости на тему

Honda представила хэтчбек Fit нового поколения

23 октября 2019

Все новости

Статьи на тему

Рубль заколебал «Хонду»

4 сентября 2015

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в сентябре 2019 года

9 октября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно