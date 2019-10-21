Русфинанс Банк предлагает возможность оплачивать автокредит с 3-го месяца

Русфинанс Банк предложил клиентам бесплатный кредитный сервис «Удачное начало», который позволяет совершить первый платеж по кредиту на третий месяц после подписания кредитного договора, при этом суммарный срок его действия не увеличивается.

Как сообщает пресс-служба Русфинанс Банка, новый сервис доступен для всех автокредитных программ банка. Опция не влияет на кредитную ставку и активируется по желанию заемщика при оформлении кредитного договора. Дополнительные документы при оформлении не требуются.

«Первый месяц после покупки автомобиля чаще всего сопровождается для автолюбителей существенными тратами: ОСАГО, КАСКО, покупка дополнительного оборудования, зимних шин и прочими расходами. Мы же хотим помочь клиентам снизить финансовую нагрузку. Для этого Русфинанс Банк представил бесплатный сервис «Удачное начало», позволяющий перенести первый платеж на третий месяц пользования кредитом без увеличения его суммарного срока. Эта опция позволяет гибко управлять финансами и, уверен, будет очень востребована нашими клиентами», – комментирует директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года объем выдач автокредитов Русфинанс Банком увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 45,6 млрд рублей. Банк выдал более 54 тысяч кредитов – это наивысший показатель среди российских банков, предлагающих услуги автокредитования. Высокий спрос у клиентов Русфинанс Банка в отчетный период был на кредиты, оформляемые в рамках действующих государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По данным Русфинанс Банка, наибольшим спросом среди льготных заемщиков пользовались автомобили LADA, KIA, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Кроме того, клиенты активно привлекали средства для приобретения премиальных автомобилей и с пробегом, а также пользовались программой «Balloon», позволяющей существенно снизить ежемесячный платеж.