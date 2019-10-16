Средняя цена ОСАГО может вырасти на 15% при увеличении лимита выплат за вред здоровью

Российский союз автостраховщиков (РСА) ожидает роста средней цены полиса ОСАГО на 15% после увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 млн рублей, предложенное поправками в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, отметив, что с этими поправками страховщики согласились.

"Если бы не было лимитов по жизни и здоровью, средняя премия вообще бы не поменялась. Там есть просто некоторые особенности, к каким договорам это будет применяться, как, к каким убыткам, по вновь ли заключенным договорам, по ДТП", - пояснил Евгений Уфимцев, которого цитирует агентство "ТАСС".

В пресс-службе РСА пояснили, что средняя премия за период с 1 января по 11 октября 2019 года в целом по России по всем видам транспортных средств снизилась на 5,28% и составила 5413 рублей, средняя премия по легковым автомобилям физлиц за этот же период стала меньше на 3,79% (5366 рублей). При этом размер средней выплаты вырос в целом по России для всех видов транспортных средств на 1,8%, до 72 тыс. 849 рублей, для частных легковых автомобилей - на 0,98%, до 71 тыс. 263 рублей.

РСА предложил ЦБ учесть влияние коэффициентов мощности и территории, которые предполагается отменить этим законопроектом, на базовую ставку тарифа ОСАГО. По расчетам союза, средневзвешенный коэффициент мощности составляет 1,25, средневзвешенный территориальный коэффициент - 1,28.

Представитель РСА подчеркнул, что законопроект с поправками "достаточно хорошо проработан" и может быстро быть принят. РСА ожидает, что проект закона пройдет слушание в осеннюю сессию и начнет работать с 1 января, так как многие детали документа Минфином и Банком России уже проработаны.

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения.

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тысяч до 2 млн рублей.