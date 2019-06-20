Более 39% автомобилей KIA в сентябре проданы в кредит

сегодня, 13:30 86 0

Более 39% автомобилей KIA в сентябре проданы в кредит

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в сентябре более 39% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 58 тыс. клиентов (+10%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится свыше 43% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры KIA реализовали 19194 автомобиля – это на 2% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 168141 автомобиль KIA, что соответствует уровню прошлого года (+0,4%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,2% против 12,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кредиты автокредитование f&i финансы kia

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