Более 39% автомобилей KIA в сентябре проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в сентябре более 39% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 58 тыс. клиентов (+10%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится свыше 43% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры KIA реализовали 19194 автомобиля – это на 2% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 168141 автомобиль KIA, что соответствует уровню прошлого года (+0,4%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,2% против 12,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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