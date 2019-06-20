Hyundai запустила новую кредитную программу с меньшими требованиями к заемщику

Компания «Хендэ Мотор СНГ» расширила линейку своих кредитных программ и представляет новинку «Hyundai Finance Без Границ» – программу, запущенную в партнерстве с Совкомбанком в сентябре 2019 года. Целью нового предложения на рынке является увеличение уровня одобрения кредитных заявок, сообщает пресс-служба Hyundai.

Программа дает возможность клиенту, который по тем или иным причинам получил отказ в кредите от банка-партнера Hyundai Finance, получить кредит в банке-провайдере с меньшими требованиями к заемщику. Участвуя в «Hyundai Finance Без Границ», покупатель также сможет воспользоваться всеми преимуществами программ Hyundai Finance и «Старт», что снизит затраты на покупку автомобиля в кредит. По условиям программы, минимальный первоначальный взнос по кредиту составляет 20%, а из документов понадобится только паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение.

Программа уже работает в пилотном режиме в ряде дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В ближайшем будущем она будет расширена на всю дилерскую сеть бренда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года доля продаж автомобилей Hyundai в кредит составила порядка 50% или 33,5 тыс. машин, из них на программы Hyundai Finance пришлось 25,4 тыс. авто или 76%. Этот показатель вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Продажи по программе «Старт» по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года увеличились более, чем в два раза, составив 11,1 тыс.кредитов. Также около 8,1 тыс. автомобилей нашли своих владельцев в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

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