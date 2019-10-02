ОСАГО в 2020 году может подорожать в два раза

Страховые компании смогут по своему решению устанавливать тариф ОСАГО автомобилистам, если те откажутся устанавливать в собственных автомобилях элементы «умного» страхования – телематический датчик, сообщающий страховщикам о скорости и географии передвижения клиента. С помощью информации, полученной с датчика, страховщики хотят определять индивидуальный тариф россиянам, пишет газета «Известия». При этом тарифный коридор ОСАГО предлагается уже в следующем году расширить: в богатой Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах дороже на 82%. Ужесточение тарифов ОСАГО больно ударит по автовладельцам, говорят эксперты и депутаты.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% – с 5683 до 5375 рублей. При этом средняя премия для автомобилей физлиц в августе снизилась на 3% – с 5554 до 5388 рублей. Средняя выплата, напротив, выросла на 3,3% – с 65,1 до 67,3 тыс. рублей, гласят данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Напомним, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст–стаж» – вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус–малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал «сгорать» – теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.

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