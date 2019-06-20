Cadillac XT5 доступен в кредит на специальных условиях

Компания Cadillac Россия запускает с 1 октября новую программу кредитования с остаточным платежом, который позволяет существенно снизить ежемесячный платеж. Так, для Cadillac XT5 2019 производственного года в комплектации Luxury с учетом стоимости цвета (черный металлик) с рекомендованной розничной ценой 3 млн 240 тыс. рублей, ежемесячный платеж составит 16900 рублей. Срок погашения кредита составляет 36 месяцев, сообщает пресс-служба Cadillac Россия. Напомним, в России премиальный кроссовер Cadillac XT5 предлагается с 3,6-литровым двигателем V6, с частичным отключением цилиндров.

В рамках новой программы, приближаясь к окончанию срока кредитования владельцу автомобиля предлагается несколько опций для погашения остаточного платежа на выбор. Например, можно обменять свой автомобиль Cadillac на новый по программе Trade-in, доплатив разницу в цене, либо оформив новый кредит; продолжить эксплуатацию автомобиля, продлив кредит еще на 2 года; оставить автомобиль при себе, выплатив остаточный платеж из собственных средств, а также продать автомобиль и оплатить остаточный платеж банку.

Как отмечается, кредитная программа с остаточным платежом на приобретение Cadillac запущена впервые. Эта программа позволяет приобрести новый автомобиль более высокого класса или комплектации, оставаясь при этом в рамках запланированного бюджета, либо существенно снизить ежемесячный платеж до двух раз по сравнению с классическим кредитом. В GM Россия рассчитывают, что такое предложение заинтересует текущих клиентов компании, а также привлечет к Cadillac новую аудиторию.

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