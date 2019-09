Changan объявил скидки на внедорожник CS75

Компания Changan в сентябре 2019 года объявила скидки на полноразмерный внедорожник Changan CS75. Так, максимальная выгода от приобретения Changan CS75 в комплектации 1.8 AT Elite 4х2 CS75 составляет 240 тыс. рублей, а в комплектации 1.8 AT Comfort 4х2 – 220 тыс. рублей. Данное предложение стало возможным благодаря сумме программ поддержки клиентов, разработанных Changan, сообщает пресс-служба китайской марки.

Changan CS75 оснащается двигателем BlueCore 1.8T Turbo Engine, подогревом сидений, бортовым компьютером и др. На российском рынке он представлен в четырех комплектациях - 1.8 AT Comfort 4х2, 1.8 AT Elite 4х2, 1.8 AT Comfort 4х4, 1.8 AT Elite 4х4.

Напомним, ранее компания Changan объявила сразу о нескольких программах поддержки для клиентов. Это программа Trade-in, в рамках которой автовладелец может сдать свой автомобиль и получить дополнительную скидку на приобретение автомобиля Changan. Кроме того, Changan Motors Rus запустила программу Changan Finance, которая предлагает сниженную процентную ставку на приобретение автомобилей Changan в кредит.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры Changan реализовали 273 автомобиля, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2019 года продажи Changan составили 997 машин (-12%). Хитом продаж в августе стал новый кроссовер Changan CS35 Plus, который стартовал на российском рынке в начале прошлого месяца. Другие модели Changan – полноразмерный кроссовер CS75 и субкомпактный CS35 – по-прежнему пользуются активным спросом. До конца 2019-го компания Changan планирует привезти еще две новых модели и таким образом упрочить позиции и увеличить продажи в России.