Сбербанк готовит запуск сервиса по продаже автомобилей

О том, что Сбербанк собирается запустить новый сервис по продаже автомобилей, профессиональному сообществу стало известно сегодня. Как пишет РБК, ссылаясь на свои источники, знакомые с ходом ведущихся переговоров, речь идет как о новых, так и о подержанных автомобилях. Напомним, что, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» объем рынка автомобилей с пробегом значительно превышает объем рынка новых. Так, по итогам 8 месяцев 2019 года речь идет о превышении в 3,5 раза.

Официального релиза с разъяснениями по поводу запуска нового сервиса Сбербанк пока не выпускал, однако по имеющейся в СМИ информации его хотят создать по аналогии с «ДомКлик», который банк запустил в 2017 году. Напомним, что указанное приложение сегодня позволяет разместить объявление об объекте недвижимости, оценить его, оформить в ипотеку и провести сделку.

Если речь идет об аналогичном сервисе, то, очевидно, с помощью партнеров Сбербанк будет создавать некую витрину (каталог) автомобилей, а затем, вероятно, посетителям сервиса, будет предлагаться электронная регистрация сделки. Отметим также, что у Банка уже работает приложение «Сбербанк Онлайн», позволяющее подать заявку на автокредит. Кроме того, в его структуре имеются подразделения «Сетелем банк» и «Сбербанк Лизинг», давно и успешно работающие с автомобилями (услуги по автокредитованию и автолизингу).