В России рынок автомобилей с пробегом в 3,5 раза больше рынка новых машин

сегодня, 09:14 897 0

В России рынок автомобилей с пробегом в 3,5 раза больше рынка новых машин

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 8 месяцев 2019 года составила 22,3%. У вторичного рынка этот показатель равен соответственно 77,7%. Иными словами, в нашей стране подержанных машин продается в 3,5 раза больше, чем новых.

Однако в зависимости от субъекта РФ этот показатель может заметно отличаться. Например, в большинстве регионов Дальнего Востока из-за соседства с Японией доля продаж автомобилей с пробегом превышает 95%. Выше всего она в Еврейской автономной области (98%), где вторичный рынок почти в 50 раз крупнее первичного.

Наименьшая разница между первичным и вторичным авторынком наблюдается в Москве – здесь доля продаж новых легковых автомобилей составляет 45,5% - всего на 9 п. п. меньше, чем доля рынка автомобилей с пробегом. Отметим также Санкт-Петербург, Татарстан и Самарскую область, где на один реализованный новый автомобиль приходится два с пробегом.

Более подробная информация о соотношении продаж новых и подержанных легковых машин в различных субъектах РФ содержится в пресс-релизе, подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ». 

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

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