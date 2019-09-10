Volvo улучшила условия программы кредитования с остаточным платежом

сегодня, 10:09 164 0

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Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Компания Volvo Car Russia объявила об изменении условий программы Volvo Car Кредит с остаточным платежом. Теперь минимальная ставка по кредиту в размере 6% годовых доступна при первоначальном взносе от 20% от стоимости автомобиля вместо прежних 40%, сообщает пресс-служба шведской марки. Обновленные условия предполагают снижение кредитных ставок до 8% на срок 2 и 3 года. Они также доступны при первоначальном взносе от 20%.

Программа Volvo Car Кредит с остаточным платежом предлагает возможность приобрести автомобиль по минимальной процентной ставке и существенно более низкие ежемесячные платежи по сравнению со стандартными кредитными программами. Программа Volvo Car Кредит реализуется в партнерстве с ПАО ВТБ и АО ЮниКредит Банк.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 4921 автомобиль – на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование f&i финансы volvo

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