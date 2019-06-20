Более 45% автомобилей KIA в августе проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в августе более 45% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 52 тыс. клиентов (+12%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится свыше 43% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры KIA реализовали 18351 автомобиль – это на 1,7% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2019 года в России было продано 148766 автомобилей KIA, что соответствует уровню прошлого года (+0,1%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,4% против 13,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Быстро узнать стоимость вашего автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».