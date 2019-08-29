Toyota объявила скидки на свои кроссоверы и внедорожники в сентябре

Компания «Тойота Мотор» разработала специальные предложения на покупку своих автомобилей. С 14 по 30 сентября в дилерской сети Toyota по всей России внедорожные модели будут доступны с выгодой до 450 тыс. рублей, а специальная сниженная процентная ставка по кредиту составит от 6,5%, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, внедорожника Toyota Land Crusier 200 в сентябре можно будет приобрести выгодой до 450 тыс. рублей. Из них 150 тыс. рублей – скидка, предоставляемая при покупке модели в любой комплектации. Еще 300 тыс. рублей клиент может сэкономить при обмене собственного автомобиля по программе Trade-in на новый Land Cruiser 200. Таким образом, приобрести флагманский внедорожник Toyota во второй половине сентября можно от 4 млн 425 тыс. рублей.

С 14 по 30 сентября преимущество в цене на внедорожник Toyota Land Cruiser Prado составит 300 тыс. рублей. Снижение стоимости на 150 тыс. рублей доступно при покупке любой комплектации автомобиля 2019 года производства, а также комплектации «Style» 2018 года выпуска. Дополнительная выгода в 150 тыс. рублей предоставляется при покупке внедорожника в Trade-in.

Toyota Fortuner в обозначенные даты станет дешевле на 350 тыс. рублей, а стартовая цена на этот внедорожник составит от 1 млн 822 тыс. рублей. Выгода суммируется из специальной сниженной на 100 тыс. рублей цены (на все комплектации) и скидки по Trade-in в 250 тыс. рублей.

С 14 по 30 сентября можно будет сэкономить и при приобретении пикапа Toyota Hilux – выгода 150 тыс. рублей предоставляется при покупке любой комплектации этого пикапа с условием сдачи своего автомобиля в Trade-in.

Кроме того, для внедорожников Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Fortuner, а также Toyota Hilux, приобретаемых в кредит, в сентябре действует специальная сниженная ставка от АО «Тойота Банк» – 6,5% годовых. Для покупки автомобиля в рамках этой кредитной программы необходимо внести от 20% стоимости в качестве первоначального взноса, застраховать автомобиль по программе каско по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель», а также гасить кредит равными ежемесячными платежами. Срок кредита по программе составляет 12 месяцев при минимальной сумме кредита в 300 тыс. рублей.

Также в сентябре на Toyota RAV4 сохраняется действие сниженной до 4% кредитной ставки. Для нее также установлен лояльный порог первоначального взноса – от 20% от стоимости автомобиля и минимальная сумма кредита 300 тыс. рублей. Выгода по Trade-in для RAV4 составляет 200 тыс. рублей (данная сумма указана с учетом скидки на дизельную версию модели – 50 тыс. рублей).

Компактный кроссовер Toyota C-HR в сентябре доступен по цене от 1 млн 167 тыс. рублей. Максимальная выгода складывается из дополнительной скидки в 100 тыс. рублей при сдаче автомобиля в Trade-in и специальной сниженной на 100 тыс. рублей цены. Процентная ставка для всех желающих приобрести автомобиль в кредит стартует от 7,5%, при условии, что первоначальный взнос не менее 20% от стоимости автомобиля, сумма кредита начинается с отметки в 300 тыс. рублей, рассчитанного на срок от 12 до 36 месяцев, а покупка застрахована в АО «Тойота Банк».

Седан бизнес-класса Camry доступен от 1 млн 556 тыс. рублей с учетом предложения по Trade-in и программы лояльности: привилегия за верность марке в размере 50 тысяч рублей предоставляется вместе со скидкой в 150 тыс. рублей при обмене автомобиля марок Toyota или Lexus на новый. Эти условия распространяются на все версии Toyota Camry, кроме комплектации с базовым двигателем объемом два литра.

Компактный седан Corolla нового поколения выгоднее покупать по программе «Все включено», объединяющей кредитование и страхование в одном удобном для клиента пакете услуг. Тогда модель обойдется на 100 тыс. рублей дешевле. Если же клиент сдаст свой автомобиль с пробегом в Trade-in для обмена на новый, тогда он получит дополнительную выгоду в размере 75 тыс. рублей.

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