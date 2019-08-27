Автомобили Infiniti доступны в кредит по сниженным ставкам

Компания Infiniti снизила ставки по кредитным программам на автомобили марки в сентябре. Предложение действует в рамках собственной программы Infiniti Finance, созданной совместно с АО «РН Банк», сообщает пресс-служба японской марки.

Так, на автомобили Infiniti QX50 и QX80 действует ставка по классическому кредиту от 4,5% на 2 или 3 года при авансе 60% и 50%соответственно. Автомобиль QX50 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с ежемесячным платежом от 17,1 тыс. руб./мес. Автомобиль QX80 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с ежемесячным платежом от 28,5 тыс. руб./мес.

Как отмечается, платежи по программе Infiniti Invite ниже почти в два раза, чем по классическому кредиту, что позволяет выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом. При этом программа Infiniti Invite предоставляет возможность обратного выкупа автомобиля дилерским центром.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 2146 автомобилей, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.