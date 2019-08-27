Автомобили Infiniti доступны в кредит по сниженным ставкам

сегодня, 17:28 225 0

INFINITI QX50 2018

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
Все готовые отчёты

Компания Infiniti снизила ставки по кредитным программам на автомобили марки в сентябре. Предложение действует в рамках собственной программы Infiniti Finance, созданной совместно с АО «РН Банк», сообщает пресс-служба японской марки.

Так, на автомобили Infiniti QX50 и QX80 действует ставка по классическому кредиту от 4,5% на 2 или 3 года при авансе 60% и 50%соответственно. Автомобиль QX50 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с ежемесячным платежом от 17,1 тыс. руб./мес. Автомобиль QX80 можно приобрести по специальной программе Infiniti Invite с ежемесячным платежом от 28,5 тыс. руб./мес.

Как отмечается, платежи по программе Infiniti Invite ниже почти в два раза, чем по классическому кредиту, что позволяет выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом. При этом программа Infiniti Invite предоставляет возможность обратного выкупа автомобиля дилерским центром.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 2146 автомобилей, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование спецпредложения премиум-марки f&i финансы infiniti

Новости на тему

Средний возраст автовладельцев в России – 37 лет

27 августа 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика авторынка в июле 2018 года

6 августа 2018

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью