Volkswagen Polo в желтом цвете доступен по специальной цене

Компания Volkswagen объявила о специальном ограниченном предложении для своего бестселлера Polo с АКПП в заводской окраске желтого цвета. Цена на модель в данном цвете стартует от 777 тыс. рублей при условии приобретения автомобиля в лизинг, таким образом выгода при покупке может достигать 88,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Специальным предложением могут воспользоваться юридические лица или индивидуальные предприниматели. Как отмечается, заводская высококачественная окраска в желтый цвет предлагается на сегодняшний день только маркой Volkswagen. На сегодняшний день, в России продано уже более 3 тыс. седанов Polo в такой окраске.

Напомним, Volkswagen Polo остается бестселлером марки на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года на этой модели остановил свой выбор 32401 покупатель (-1%).

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