GM Россия объявила спецпредложения на покупку автомобилей Cadillac и Chevrolet

Компания GM Россия объявила специальные выгоды и сниженные кредитные ставки при покупке автомобилей Cadillac и Chevrolet, которые действуют в сентябре. Все предложения розничного кредитования на автомобили действуют в рамках обновленных программ Cadillac Finance и Chevrolet Finance, сообщает пресс-службьа GM Россия.

Так, в рамках сентябрьской программы GM Россия предлагает особые условия на приобретение Chevrolet Tahoe по новой низкой кредитной ставке – 4% годовых. В рамках программы выгода на приобретение легендарного внедорожника составит от 700 тыс. рублей.

До конца сентября кредитная ставка на кроссовер Chevrolet Traverse составит от 0.1% годовых. Розничная выгода составит от 400 тыс. рублей.

Сентябрьское предложение также распространяется на роскошные автомобили Cadillac. Розничная выгода на внедорожник Cadillac Escalade в комплектации Platinum – от 1 млн 700 тыс. рублей. Выгода на приобретение кроссовера Cadillac XT5 в рамках программы начинается о от 500 тыс. рублей. Минимальная кредитная ставка для обеих моделей – 4% годовых.