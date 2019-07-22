Toyota создает собственную лизинговую компанию

27 августа 2019 года в России начинает работу лизинговая компания «Тойота Лизинг». Как сообщается в официальном пресс-релизе, она будет предоставлять услуги финансового лизинга автомобилей Toyota и Lexus для организаций и индивидуальных предпринимателей. ООО «Тойота Лизинг» является дочерней структурой АО «Тойота Банк» и входит в группу компаний Toyota.

Компания будет осуществлять деятельность под брендами Toyota Leasing и Lexus Leasing.

Для корпоративных клиентов предусмотрены гибкие условия владения автомобилем, в том числе выбор подходящего размера аванса и срока лизинга, а также оперативное рассмотрение документов для проведения сделки. Кроме того, специально для ООО «Тойота Лизинг» были разработаны страховые программы по приобретению автомобиля, которыми могут воспользоваться клиенты компании.

Тем компаниям, которые уже пользовались услугами финансового лизинга, Toyota предлагает оптимизировать расходы по новым лизинговым контрактам и создать прозрачную схему финансирования для приобретения автомобилей от ведущего автопроизводителя.

По состоянию на июль 2019 года дилерская сеть Toyota насчитывает 111 дилерских центров в 75 городах России. Полный список официальных дилеров по маркам и городам можно узнать на сайте «Цена Авто».