Honda объявила скидки на кроссоверы CR-V и Pilot

сегодня, 11:22 235 0

Honda объявила скидки на кроссоверы CR-V и Pilot

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Компания Honda объявила специальные условия на покупку автомобилей CR-V и Pilot. Программа действует до 31 августа 2019 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, до конца лета текущего года Honda CR-V подпадает сразу под три специальных предложения «Настройтесь на выгоду!». Клиенты могут получить скидку по программе «Прямая выгода «Для всех», сэкономить при сдаче автомобиля Honda или Acura в Trade-in или получить комплект зимних шин в подарок.

Те же условия распространяются и на 8-местный Honda Pilot. Однако при его приобретении доступна еще одно предложение – карта с 1 тонной бензина АИ-92 в подарок.

Клиенты могут воспользоваться одним из предложений или оформить все сразу, получив прямые скидки, бонусы Trade-in и зимние шины. Суммарный объем выгоды для Honda  CR-V составляет от 195 тыс. рублей до 295 тыс. рублей, а для Honda Pilot – до 375 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Honda реализовали 1038 автомобилей, что на 60% ниже показателя годичной давности.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: спецпредложения f&i финансы honda honda cr-v honda pilot

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