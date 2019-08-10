АВТОВАЗ объявил специальные кредитные предложения в августе

АВТОВАЗ разработал специальные кредитные предложения на покупку моделей LADA Largus, Granta и спортивного седана LADA Vesta. Все три модели до конца августа предлагаются под 3,9% на 3 года, говорится в сообщении АВТОВАЗа. Кроме того, кроссовер LADA XRAY Cross предлагается по программе LADA Finance под 0% на 3 года.

Напомним, в настоящее время стоимость универсала LADA Largus начинается от 597,9 тыс. рублей. Седан LADA Granta стоит от 444,9 тыс. рублей, а «заряженный» седан LADA Vesta Sport обойдется минимум в 1 млн 021 тыс. 900 рублей. Внедорожная версия высокого хэтчбека LADA XRAY Cross предлагается от 759,9 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 203672 машины, что на 2,2% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года достигла 21%, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в отчетный период стала LADA Granta, чьи продажим выросли на 40% и составили 74634 автомобиля. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 64721 проданная машина (+10%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 24380 покупателей (-1%). Продажи LADA XRAY на российском рынке за семь месяцев 2019-го составили 16380 автомобилей, что на на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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