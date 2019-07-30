Кредит Европа Банк объявил о старте специальной кредитной программы Changan Finance

АО «Кредит Европа Банк» совместно с ООО «Чанъань Моторс Рус» запускают специальную кредитную программу Changan Finance для приобретения новых автомобилей китайской марки.

Как сообщает пресс-служба банка, данная программа позволяет клиентам приобрести новый автомобиль Changan в кредит, который можно оформить у официального дилера под залог приобретаемого автомобиля. Основным преимуществом этой программы является возможность покупки автомобиля в кредит без первоначального взноса и справок, подтверждающих доход. Таким предложением могут воспользоваться как частные лица, так и индивидуальные предприниматели.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2019 года российские дилеры Changan реализовали 724 автомобиля, что на 18% ниже результата годичной давности. При этом 5 августа в нашей стране стартовали продажи новой модели китайского бренда – нового кроссовера CS35PLUS стоимостью от 969,9 тыс. рублей.