Кредит Европа Банк объявил о старте специальной кредитной программы Changan Finance

сегодня, 15:04 221 0

Кредит Европа Банк объявил о старте специальной кредитной программы Changan Finance

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
Все готовые отчёты

АО «Кредит Европа Банк» совместно с ООО «Чанъань Моторс Рус» запускают специальную кредитную программу Changan Finance для приобретения новых автомобилей китайской марки.

Как сообщает пресс-служба банка, данная программа позволяет клиентам приобрести новый автомобиль Changan в кредит, который можно оформить у официального дилера под залог приобретаемого автомобиля. Основным преимуществом этой программы является возможность покупки автомобиля в кредит без первоначального взноса и справок, подтверждающих доход. Таким предложением могут воспользоваться как частные лица, так и индивидуальные предприниматели.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2019 года российские дилеры Changan реализовали 724 автомобиля, что на 18% ниже результата годичной давности. При этом 5 августа в нашей стране стартовали продажи новой модели китайского бренда – нового кроссовера CS35PLUS стоимостью от 969,9 тыс. рублей.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кредиты автокредитование китайские автомобили f&i финансы changan

Новости на тему

Changan объявил стоимость нового кроссовера CS35PLUS

30 июля 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Средневзвешенные цены автомобилей в России в 1 полугодии 2018 года

17 августа 2018

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью