Более 54% автомобилей KIA в июле проданы в кредит

сегодня, 14:00 292 1

Более 54% автомобилей KIA в июле проданы в кредит

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в июле более 54% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 45 тыс. клиентов (+12%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится свыше 45% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры KIA реализовали 18811 автомобилей – это на 1,5% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 130415 автомобилей KIA, что практически соответствует уровню прошлого года (+0,5%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,5% против 13,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи кредиты автокредитование f&i финансы kia

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Комментарии 1
Sprut1968@mail.ru
10 августа 2019, 15:28

даааааа, все кредит и кредит

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