Более 54% автомобилей KIA в июле проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в июле более 54% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала 2019 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 45 тыс. клиентов (+12%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится свыше 45% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры KIA реализовали 18811 автомобилей – это на 1,5% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 130415 автомобилей KIA, что практически соответствует уровню прошлого года (+0,5%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,5% против 13,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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