Mercedes-Benz Vito доступен в кредит на специальных условиях

Компания «Мерседес-Бенц Банк Рус» предлагает стать обладателем Vito 2019 года на специальных условиях по программе кредитования с остаточным платежом. Программа действует до 30 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба немецкой марки.

К примеру, микроавтобус Mercedes-Benz Vito Life сочетает в себе практичность полного привода, восемь посадочных мест, мощный дизельный двигатель 190 л.с., активный парковочный ассистент, климат-контроль Thermotronik, систему освещения ILS. В стоимость автомобиля уже входит сервисный сертификат «Компакт» на четыре плановых техобслуживания на 4 года. Стоимость Mercedes-Benz Vito Life составляет 4 млн 860 тыс. рублей. С кредитом по специальной программе ежемесячный платеж составит 29 тыс. 900 рублей.

Расчеты ежемесячного платежа произведены в рамках специальной программы с остаточным платежом от «Мерседес-Бенц Банк Рус», ставка 7,9% годовых на 36 месяцев, остаточный платеж 40% и первоначальный взнос 48,62%. Обязательные условия: залог приобретаемого автомобиля, приобретение полиса КАСКО.

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