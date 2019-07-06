Две трети автокредитов оформляют на 60 месяцев

Чем объясняется желание покупателя автомобиля с пробегом взять кредит на 60 месяцев? Очевидно, стремлением сократить сумму ежемесячного платежа. И это подтверждается данными, которые привела Дарья Тимченко из Fresh Auto, рассказывая о технологии управления и автоматизация кредитно-страховых продаж в рамках бизнес-форума «FinAuto - 2019» «Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг», который прошел сегодня в Москве.

Автокредиты на срок 60 месяцев - это 69% всех одобренных заявок. Второй по популярности срок кредита - 36 месяцев. По 3% - автокредиты со сроками в 24 и 48 месяцев и еще по 2% - на 12 и на 84 месяца.

Такая статистика реально оформленных кредитов отражает положение в 21 банке, с которыми сотрудничает компания через систему автоматизированной работы e-credit. Новые технологии позволили компании довести до 66% долю кредитов, выданных за 1 день.

Напомним, согласно исследованию «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)», автокредит в качестве источника финансирования покупки следующего автомобиля рассматривают 6,5% респондентов, а год назад таких было 5,8%.