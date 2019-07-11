В Москве стартовал бизнес-форум «FinAuto – 2019»

сегодня, 10:39 178 0

В Москве стартовал бизнес-форум «FinAuto – 2019»

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Сегодня, 23 июля, в Москве на территории «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya» проходит бизнес-форум «FinAuto – 2019: финансовые инструменты авторынка. Кредит. Страхование. Лизинг», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Генеральным партнером форума выступает компания «e-Credit».

Отметим, что это первое мероприятие такого масштаба, собравшее под одной крышей представителей банков, страховых и лизинговых компаний, дилеров, собственников бизнеса и всех, кому интересны тренды и тенденции финансового рынка. Участники форума обсуждают, почему в России стали меньше покупать автомобилей, кому сегодня выдают автокредиты, и что в целом происходит на рынке финансовых и страховых услуг в нашей стране.

Основными темами форума станут:

- обзор автомобильного и финансового рынков;
- автомобильное кредитование;
- автомобильный лизинг;
- автострахование;
- IT-инструменты для страхового и банковского бизнеса.

Лучшие эксперты рынка поделятся своими знаниями и практическим опытом, предоставят актуальную информацию о трендах рынка, предложат готовые кейсы и решения.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии автострахование конференции автостат конференции f&i finauto финансы

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