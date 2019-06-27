FinAuto – 2019: кому сегодня выдают автокредиты?

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2019 года автокредитование вернулось к росту: после нулевой динамики выдач новых кредитов во второй половине 2018 года, в 1 и 2 кварталах 2019 года годовые темпы роста составили 14% и 13% соответственно. Качество обслуживания автокредитов осталось на уровне середины 2018 года: доля кредитов с нарушениями свыше 90 дней сохраняется в районе 8,0-8,5%.

Чем обусловлен рост выдач автокредитов и как на него влияет аппетит к риску со стороны кредиторов, расскажет в своем выступлении заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин.

В рамках форума «FinAuto – 2019», который пройдет в Москве 23 июля 2019 года, Владимир Шикин представит основные параметры рынка автокредитования. Расскажет о том, как банки определяют риск-профиль заемщиков, и как он влияет на качество обслуживания автокредитов и на их параметры. В рамках выступления будут представлены оценки возможностей и способностей заемщиков на основе отраслевой статистики НБКИ, предложены механизмы поиска оптимальных значений кредитного качества и долговой нагрузки.