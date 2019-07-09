FinAuto – 2019: лизинг как дополнительный канал дилерских продаж

В условиях, когда получить банковский кредит весьма сложно, а привлечь долгосрочные инвестиции – серьезная проблема для российских предприятий, лизинг (финансовая аренда) – можно рассматривать как наиболее эффективную технологию развития бизнеса.

Сегодня финансовые продукты в общих объемах продаж дилеров составляют существенную долю, и не в последнюю очередь – это лизинговые продукты. Несмотря на тяжелое положение на рынке новых автомобилей (по данным АЕБ, рынок грузовых автомобилей за 5 месяцев 2019 года снизился на 5,1%, LCV – на 7,8%), в последние годы доля лизинга в России растет. Например, в коммерческом секторе есть марки, где доля лизинга занимает порядка 80% от всего объема продаж. Что касается легковых автомобилей, то и здесь у некоторых брендов каждый третий автомобиль продается в лизинг.

Такие цифры привел в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор АО «ЛК «Европлан» Александр Михайлов. Он подчеркнул, что основная задача сегодня заключается в том, чтобы придать рынку лизинга большую прозрачность, сделать его более понятным и доступным как для юридических, так и для физических лиц. Гарантировать это может правильное взаимодействие между дилерами, дистрибьюторами и лизинговыми компаниями.

Какова ситуация на рынке лизинга в целом, как влияют на этот рынок программы господдержки, как эффективно использовать этот финансовый инструмент для увеличения продаж в ДЦ – об этом и многом другом Александр Михайлов расскажет на форуме автомобильного бизнеса «FinAuto – 2019».

Примечание: Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») была признана лучшей лизинговой компанией 2018 года. Согласно рэнкингам «Эксперт РА», «Европлан» по итогам 2018 года в очередной раз возглавил список крупнейших лизинговых компаний России в сегментах легкового и грузового автотранспорта с объемом нового бизнеса (приобретенного для передачи в лизинг имущества) более 86 млрд рублей, 33,5 тыс. заключенных договоров лизинга и объемом лизингового портфеля свыше 84 млрд рублей.

Посмотреть видеоприглашение Александра Михайлова на форум автомобильного бизнеса «FinAuto – 2019» можно на канале «Автостат ТВ».