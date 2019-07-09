Совкомбанк и компания «Рольф» в июне увеличили объемы кредитования на 6,5%

Рост количества кредитных сделок Совкомбанка, выданных на территории Дилерских Центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, по итогам июня составил 5,6%, рост объемов кредитования 6,5%. Речь идет как о продаже новых автомобилей, так и об автомобилях с пробегом, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, в сегменте новых автомобилей Совкомбанк очередной месяц подряд занимает лидирующие позиции по продаже автомобилей Hyundai у компании «Рольф». В сегменте автомобилей с пробегом банк также является лидером по итогам второго квартала 2019 года, занимая долю 17% от общего объема кредитных продаж автомобилей «с историей» (среди основных банков-партнеров компании «Рольф»).

Ранее 1 июля 2019 года Совкомбанк выделил компании «Рольф» кредит в размере 500 млн рублей сроком на 30 дней в рамках возобновляемой кредитной линии. Кредит будет использован на финансирование текущей деятельности компании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом по итогам второго квартала 2019 года «Рольф» реализовал 25191 новый автомобиль, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, динамика роста продаж во втором квартале повысилась, и по итогам первого полугодия компания «Рольф» увеличила реализацию на 6% до 45533 новых автомобилей. Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» также добилось роста продаж: во втором квартале 17798 клиентов приобрели в компании автомобиль с пробегом, прирост составил 6%. Результат работы подразделения в первом полугодии – 32569 реализованных автомобилей с пробегом (+7%).