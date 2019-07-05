05.07.19 Прочитали 140 раз

Госпрограммы льготного автокредитования должны продлиться до конца года

Госпрограммы льготного автокредитования должны продлиться до конца года

Выделенных 10 млрд рублей на программы господдержки спроса на авторынке хватит до конца 2019 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь идет о льготных программах "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", а также льготном лизинге автомобилей, которые были возобновлены с 1 июля, пишет агентство "ТАСС".

Министр также уточнил, что 6 млрд рублей из этих средств будет направлено на автокредитование, 4 млрд рублей - на лизинговые программы. Напомним, программы господдержки авторынка в 2019 году впервые были возобновлены 1 марта. Тогда правительство выделило на них 10,4 млрд рублей, , что позволило простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей, однако уже к маю средства закончились. По оценкам Минпромторга, благодаря дополнительному финансированию удастся простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях.

В рамках программ "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" покупатели получают выгоду 10% на приобретение нового автомобиля в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

Как заявила агентству "АВТОСТАТ" заместитель начальника управления розничных продаж АО "ТАТСОЦБАНК" Дина Бредихина, запущенная в этом году госпрограмма позволяет нарастить кредитный портфель в рамках автокредитования, сфокусироваться на поддержке социально приоритетных слоев населения при приобретении автомобилей наиболее массового сегмента в кредит еще выгоднее.

Подробнее о тенденциях на рынке автокредитования – читайте в нашей рубрике "Вопрос эксперту".

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование лизинг господдержка льготные автокредиты льготный автолизинг льготный лизинг f&i

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

сегодня, 13:45

Все новости

Статьи на тему

Авторынку России прогнозируют спад («Прайм»)

сегодня, 10:10

Все статьи

Инфографика на тему

А вы бы купили автомобиль по новым госпрограммам?

14 октября 2017

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью