Госпрограммы льготного автокредитования должны продлиться до конца года

Выделенных 10 млрд рублей на программы господдержки спроса на авторынке хватит до конца 2019 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь идет о льготных программах "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", а также льготном лизинге автомобилей, которые были возобновлены с 1 июля, пишет агентство "ТАСС".

Министр также уточнил, что 6 млрд рублей из этих средств будет направлено на автокредитование, 4 млрд рублей - на лизинговые программы. Напомним, программы господдержки авторынка в 2019 году впервые были возобновлены 1 марта. Тогда правительство выделило на них 10,4 млрд рублей, , что позволило простимулировать продажу более 63 тыс. автомобилей, однако уже к маю средства закончились. По оценкам Минпромторга, благодаря дополнительному финансированию удастся простимулировать продажу более 75 тыс. автомобилей на льготных условиях.

В рамках программ "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" покупатели получают выгоду 10% на приобретение нового автомобиля в кредит. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

Как заявила агентству "АВТОСТАТ" заместитель начальника управления розничных продаж АО "ТАТСОЦБАНК" Дина Бредихина, запущенная в этом году госпрограмма позволяет нарастить кредитный портфель в рамках автокредитования, сфокусироваться на поддержке социально приоритетных слоев населения при приобретении автомобилей наиболее массового сегмента в кредит еще выгоднее.

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