Hyundai Solaris и Creta вновь доступны по госпрограммам льготного автокредитования

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила об участии в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», возобновленных в рамках господдержки автокредитования с 1 июля 2019 года. С их помощью можно приобрести в кредит Hyundai Solaris и Hyundai Сreta 2019 года выпуска, стоимость которых не превышает 1 млн рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Вновь запущенная кампания будет реализована совместно с банками-партнерами Hyundai Finance: «Сетелем банк», «Русфинанс банк» и «Совкомбанк». По ее условиям покупателям предоставляется скидка в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля (для жителей Дальневосточного федерального округа 25%). Под действие программ попадают кредиты, выданные в рамках Hyundai Finance и «Старт»/«Старт плюс», а также новой программы «Старт с Кредитными каникулами», в том числе и с первоначальным взносом от 0%.

Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования одного из указанных выше банков, а государство добавит еще 10% (для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%) от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Программа «Первый автомобиль» ориентирована на клиентов, которые планируют приобрести автомобиль впервые. Для этого им необходимо соответствовать ряду требований: не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты с 2018 по 2019 год, обладать водительским удостоверением и не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.

Программа «Семейный автомобиль» разработана для поддержки семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Этот факт необходимо подтвердить документально. Также клиент должен иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля с 2018 по 2019 год и не заключать в 2019 году иных договоров на приобретение автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года доля продаж автомобилей Hyundai в кредит составила порядка 50% или 33,5 тыс. машин, из них на программы Hyundai Finance пришлось 25,4 тысячи авто или 76%. Этот показатель вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Продажи по программе «Старт» по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года увеличились более, чем в два раза, составив 11,1 тыс.кредитов. Также около 8,1 тыс. автомобилей нашли своих владельцев в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Во втором полугодии фокус внимания будет направлен на разработку новых финансовых продуктов, которые дадут возможность еще большему числу клиентов стать владельцами собственного автомобиля Hyundai.